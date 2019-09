Auf dem Parkplatz des Kauflandes in Bad Kissingen stießen am Donnerstag gegen 13 Uhr, zwei Pkw zusammen. Eine Frau in einem Fiat 500 übersah beim rückwärts Ausparken einen VW Golf, der hinter ihr stand und wartete. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. pol