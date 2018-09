Beim Ausparken krachte es

- Am Freitag wollte eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts von einem Wiesengrundstück auf die Fahrbahn ausparken. Dabei übersah sie auf der gegenüberliegenden Seite einen geparkten Pkw. Bei dem Anstoß entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Der Schaden am Pkw der 49-Jährigen wird mit etwa 1000 Euro beziffert. pol