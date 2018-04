Beim Ausparken krachte es

Am Donnerstagvormittag beschädigte eine Renault-Fahrerin beim Ausparken auf dem Tattersall-Parkplatz einen dort abgestellten VW. Die Fahrerin wollte rückwärts aus einer Parklücke herausfahren und blieb dabei an dem nebenstehenden Fahrzeug hängen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. pol