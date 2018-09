Beim Ausparken krachte es: 2000 Euro Schaden

Am Dienstag um 11.10 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Seat Ibiza am Tränkberg in Richtung Parkplatz. Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Opel Astra rückwärts aus dem Parkplatz, und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Seat wurden die Stoßstange und das Kennzeichen leicht beschädigt, beim Opel die Stoßfänger hinten links. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt jeweils etwa 1000 Euro.