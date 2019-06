Beim Ausparken ins Heck gefahren

Weil beide Autofahrer gleichzeitig rückwärts ausparken wollten, fuhr eine 80-Jährige am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr mit ihrem Opel gegen das Heck des BMWs eines 59-Jährigen. Als der BMW-Fahrer das Ausparken der Opel-Fahrerin bemerkte, hielt er an. Allerdings fuhr die 80-Jährige weiter und stieß mit ihrem Opel gegen das Heck des BMWs und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Der 59-jährige Mann notierte sich das Kennzeichen, so dass die Verursacherin schnell von den Beamten ausfindig gemacht werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2600 Euro. pol