Beim Ausparken hat es gekracht

Auf dem Parkplatz eines Reha-Zentrums in der Frankenstraße stieß am Donnerstagnachmittag eine Opel-Fahrerin beim Einparken mit der Frontschürze ihres Fahrzeugs gegen einen geparkten Audi. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen mit am Freitag mit. pol