Beim Ausparken hängen geblieben

Ein Pkw-Fahrer blieb am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, im Bereich Pfalzstraße / Rheinlandstraße beim Ausparken an einem ordnungsgemäß geparkten Kombi hängen, so dass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Am beschädigten Fahrzeug wurde ein Hinweiszettel angebracht. pol