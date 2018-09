Beim Ausparken gegen Pkw gestoßen

Ein Unfall hat sich am Freitagmittag in der Sinnaustraße in Bad Brückenau ereignet. Eine 37-jährige VW-Fahrerin stieß beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Seat einer 53-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte erschienen im Anschluss auf der hiesigen Dienststelle. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1100 Euro. pol