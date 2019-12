Beim Ausparken Fahrzeug touchiert

Bereits am Donnerstag gegen 16.15 Uhr hatte eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Schweinfurt auf dem Tattersall-Parkplatz beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt. Nachdem nach einiger Wartezeit niemand zum beschädigten Pkw kam, hinterließ die Dame einen Zettel am Fahrzeug. Anschließend fuhr die Dame noch zur Polizeiinspektion und ließ dort den Unfall aufnehmen. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich nur ein geringer Sachschaden. pol