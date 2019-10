Beim Ausparken Auto gerammt

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Netto-Parkplatz in der Ortsstraße Grabensee abgestellten blauen Pkw, Opel Meriva, an der vorderen Stoßstange. Obwohl durch den Anstoß ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Die Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag, zwischen 14.45 und 15 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Nummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.