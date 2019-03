Beim Ausparken Auto beschädigt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 12.40 Uhr in der Deichmannstraße. Eine 22-jährige Ford-Fahrerin stieß beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen abgestellten Renault. Da der Fahrer dieses Fahrzeugs nicht anwesend war, verständigte die Unfallverursacherin die Polizei. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, so schätzen die Beamten in ihrem Bericht. pol