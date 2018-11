Beim Ausparken angestoßen

Beim Ausparken verursachte ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in Ebenhausen einen Eigenschaden von 300 Euro. Wie die Polizei meldete, stieß gegen 14 Uhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer in Ebenhausen beim Ausparken an die hölzerne Umrandung eines Zierbaumes, welche hierbei umgeworfen wurde. Der Schaden wurde jedoch innerhalb kurzer Zeit behoben. Zusätzlich entstand am Fahrzeug ein Sachschaden. pol