Beim Ausparken anderen Pkw beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Burkardroth kam es am Samstag, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Smart-Fahrer beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Mitsubishi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1700 Euro. pol