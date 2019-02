Beim Ausfahren Pkw beschädigt

Enormer Sachschaden in Höhe von 8000 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagmorgen. Der Fahrer eines VW war rückwärts aus einem Grundstück in der Straße Steinwiesenfeld in Frauenroth gefahren. Hierbei touchierte der 54-Jährige einen ordnungsgemäß geparkten Chevrolet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. pol