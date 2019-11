Beim Ausfahren nicht aufgepasst

Eine 48-Jährige wollte am Mittwochmorgen mit ihrem Fahrzeug aus einem Parkplatz in der Weißenburgstraße ausfahren und übersah dabei das Fahrzeug eines 67-Jährigen, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall niemand. Der Wagen des Rentners musste allerdings abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12 000 Euro.

Zwei waren unterwegs ohne Führerschein Gleich zwei Fahrzeugführer ohne Führerschein schnappten Streifen der Verkehrspolizei bei Kontrollen am Mittwochvormittag im Stadtgebiet. Ein 38-Jähriger war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, für das er die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt, und ein 39-jähriger Fahrer eines VW gab an, dass er seinen tschechischen Führerschein verloren hätte. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass er ebenfalls keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde jeweils unterbunden und die sichergestellten Fahrzeugschlüssel an Angehörige übergeben. Beide erhalten nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Damenfahrrad

wurde gestohlen Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, entwendeten Unbekannte im Zweidlerweg ein dort abgestelltes, versperrtes Damenrad. Das Fahrrad der Marke "Raymon" hat einen Wert von 400 Euro. Die Polizei Bamberg sucht nach Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Personen beobachten konnten. Mitteilungen werden unter der Tel. 0951/ 9129210 entgegengenommen.

Jugendliche gingen

auf Beutezug Drei Jugendliche wurden am Mittwochmittag in einem Supermarkt an der Promenade dabei beobachtet, wie sie mehrere Energydrinks in ihre Jacken und Rucksäcke steckten. Als das Trio das Ladengeschäft verlassen wollte, wurden sie von einer Mitarbeiterin angesprochen. Eine Streife übergab die Jugendlichen an ihre Eltern. Der Beuteschaden lag bei etwa sieben Euro.

Angefahren und weitergefahren Auf einem Parkplatz am Ottobrunnen wurde am Sonntag zwischen 16 und 19.30 Uhr von einem Unbekannten ein Hyundai i10 angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unbemerkt vom Unfallort. Durch die Berührung der Fahrzeuge entstand an der linken Front des Hyundai ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen eines Streits werden gesucht Bereits am Samstag gegen 14.30 Uhr kam es an der Einmündung Mittelstraße / Spitalstraße zwischen dem Fahrer eines orangenen Kleinwagens und einer Fußgängerin zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Die Polizei Bamberg sucht deshalb nach Zeugen des Vorfalls. pol