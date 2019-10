An einer roten Ampel in der Memmelsdorfer Straße verwechselte am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine Golf-Fahrerin beim Umschalten auf Grünlicht den ersten Gang mit dem Rückwärtsgang und fuhr gegen ein hinter ihr stehendes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. pol