Beim Altstadtfest wird heuer am Marktplatz kräftig aufgetischt

Andreas Dorsch Ab Freitagabend verwandelt sich die Höchstadtter Innenstadt samt dem Engelgarten wieder in eine einzige große Festmeile. Bis Sonntagabend laden 30 Vereine zum 35. Höchstadter Altstadtfest.

So richtig aufgetischt wird dabei erstmals am Sonntag um die Mittagszeit am Marktplatz für alle Hungrigen aus Höchstadt und Umgebung.

Zum Mittagstisch lädt der ESC mit Rindfleisch, Kren und Klöß'. Der ASV serviert Braten, Bohnakern und ebenfalls Klöß'. Wer lieber Fisch bevorzugt, kann an drei Ständen des Fischereivereins auswählen und dann wird auch noch die Bude der Kolpingfamilie geöffnet haben, die das ungarische Nationalgericht Langos anbietet.

Wie das Altstadtfest-Organisationsteam der Stadt mitteilt, wartet am Sonntagnachmittag ab 13 Uhr auf die Kinder im Engelgarten einmal mehr ein besonders kurzweiliges Programm. Bubble Soccer, ein Renner schon im Vorjahr, ist wieder vertreten. Rustikaler geht es am Lagerfeuer zu, wo die Kinder Stockbrot grillen. Auch im Bogenschießen dürfen sich die Jüngsten schon probieren.

Bereits gestern Abend begann der Aufbau der Bühnen und der großen Zeltdächer am Marktplatz, im Schlosshof und im Engelgarten. Glaubt man den Wettervorhersagen, werden die Zelte wohl nicht gebraucht. Höchstadt rüstet sich für den Besucheransturm.