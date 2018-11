Beim Abbiegen zusammengestoßen

Am Samstag war ein 26-jähriger VW-Fahrer auf der Adenauerallee in nördlicher Richtung unterwegs. Als er an der Eisenbahnstraße nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Seat. Der 38-Jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden die Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden, den die Polizei auf rund 30 000 Euro beziffert.