Beim Abbiegen zu knapp ausgeholt

Am Donnerstagnachmittag hat eine 75-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall in Forchheim verursacht. Sie wollte mit ihrem Opel von der Hainbrunnenstraße in die Schützenstraße abbiegen. Hierbei holte sie zu knapp aus, so dass es zum Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads kam, welcher dadurch stürzte und sich leicht am Knie verletzte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1000 Euro.