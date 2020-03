Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Von der A 73 kommend bog am Montagmittag eine 42-jährige Opel-Fahrerin an der Autobahnausfahrt Bamberg-Ost auf die Staatsstraße in Richtung Litzendorf ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 29-jährigen Autofahrers, der mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und leicht auffuhr. Der Schaden an beiden Pkw summiert sich auf rund 1200 Euro. Unbekannter schlägt Verkäuferin Am Montag gegen 13.20 Uhr geriet in einem Drogeriegeschäft in der Pödeldorfer Straße eine Verkäuferin mit einem etwa 50-jährigen Kunden in Streit. Der Mann (circa 180 cm groß, ungepflegte Sportkleidung, schlechte Zähne, sprach russisch) wurde daraufhin aus dem Haus verwiesen. Die Situation eskalierte weiter, worauf der Täter die Verkäuferin auf die Schulter schlug und anschließend flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Angreifer entkommen. pol