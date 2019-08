Die Krappenrother Straße befuhr ein 58-Jähriger am Donnerstag um 10.30 Uhr und bog in den Eichenweg ab. Dabei löste sich der Anhänger vom Auto und rollte rückwärts zurück in Richtung Krappenrother Straße. Hier stieß er in die rechte Fahrzeugseite eines Ssangyong, so dass ein Unfallschaden von rund 4000 Euro entstand.