Beim Abbiegen krachte es

Auf der Bundesstraße 287 kam es am Mittwoch gegen 10 Uhr zu einem Unfall. Eine 67-jährige Hyundai-Fahrerin war auf der Kissinger Straße stadtauswärts unterwegs und bog nach links in Richtung Fuchsstadt ab. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 46-Jährigen, und es kam zum Zusammenstoß. Die Renault-Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort leisteten drei unbeteiligte Unfallzeugen Erste Hilfe und unterstützten bei der Verkehrslenkung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt. pol