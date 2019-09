Beim Abbiegen krachte es

Ein Ford-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr, auf dem Westring von der Südbrücke kommend und wollte nach links in die Garitzer Straße einbiegen. Die Ampel zeigte "grün" und der Mann bog nach links ab, aber ohne dem Gegenverkehr, der ebenfalls "grün" hatte, Vorrang zu gewähren. Ein in Richtung Südbrücke fahrender Hyundai-Fahrer wollte die Kreuzung geradeaus überquerten und bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings bemerkte dies der nachfolgende Fahrer eines Audi zu spät und fuhr auf den Hyundai samt Anhänger auf. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol