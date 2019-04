Beim Abbiegen krachte es

Am Montagvormittag kam es im Bereich der Garitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw, der vom linken Fahrbahnrand aus losfuhr, um in die Neulandstraße einzubiegen, übersah ein Wohnwagengespann, welches in Richtung Garitzer Kreuzung unterwegs war. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von bislang 4000 Euro. pol