Beim Abbiegen krachte es

Am Donnerstag, gegen 9.45 Uhr, wollte ein Kleintransporter von der Löwengasse nach rechts in die Dalbergstraße abbiegen, dabei blieb er jedoch mit seiner linken Fahrzeugseite an einem geparkten VW hängen. Bei dem Unfall entstand am VW ein Sachschaden von ca. 2000 Euro und am Transporter von ca. 500 Euro, berichtet die Polizei am Freitag. pol