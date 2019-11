Nicht aufgepasst hat am Mittwochnachmittag ein 26-jähriger Autofahrer, der an der Einmündung B 287, Staatsstraße 2448, auf die "Vorderfrau" auffuhr. Wie die Polizei meldete, wollte eine 59-jährige Peugeot-Fahrerin gegen 14.20 Uhr an der Einmündung B 287, Staatsstraße 2448 nach rechts in Richtung Schweinfurt abbiegen, als der 26-Jährige mit seinem Pkw aus Unachtsamkeit auffuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Die Personalien wurden ausgetauscht und der Unfallverursacher mündlich verwarnt, heißt es abschließend im Bericht. pol