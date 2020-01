Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Abbiegen von der Kemmerstraße auf die Kreisstraße BA 4 übersah am Montagabend eine 59-jährige VW-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Fiat-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt.