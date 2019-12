Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Abbiegen nach links an der Kreuzung Biegenhofstraße in Hallstadt schnitt ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer die Kurve, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einer dort wartenden Ford-Fahrerin kam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.