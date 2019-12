Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Abbiegen von der Autobahn auf die Staatsstraße 2281 übersah am Montagabend eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin einen 19-jährigen Mercedes-Fahrer. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, verletzt wurde niemand.