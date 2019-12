Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Abbiegen von der Josef-Fösel-Straße auf die Staatsstraße 2190 übersah am Donnerstagabend eine 79-jährige VW-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.