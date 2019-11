Beim Abbiegen hat es gekracht

Von der Rewestraße in Buttenheim fuhr eine 49-jährige Skoda-Fahrerin am Mittwochmorgen auf die Staatsstraße 2960 und übersah dabei einen von Gunzendorf kommenden BMW eines 56-Jährigen. Bei dem Aufprall verletzten sich beide Autofahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.