Beim Abbiegen hat es gekracht

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag bei Strullendorf. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Staatsstraße 2188 von Mistendorf in Richtung Zeegendorf und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er eine 39-jährige Ford-Fahrerin, welche zum Überholen angesetzt hatte und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.