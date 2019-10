Beim Abbiegen von der Tannäckerstraße nach links auf die Hauptstraße übersah Montagnachmittag in Höfen ein 21-jähriger Audi-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte Renault-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.