Zwischen Dietendorf und Steinsdorf fuhr am Dienstagnachmittag ein 81-jähriger Autofahrer von einem Feldweg auf die Staatsstraße ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 44-jährige Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand Blechschaden in Höhe von 4000 Euro. Zudem klagte die Unfallgeschädigte über Schmerzen an der Halswirbelsäule.