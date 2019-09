Beim Abbiegen hat es gekracht

Sachschaden von etwa 6000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr an der Einmündung B 26/ Emil-Kemmer-Straße ereignet hat. Hier übersah ein Audi-Fahrer beim Abbiegen in die Emil-Kemmer-Straße den Renault einer entgegenkommenden Frau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ladendiebin langt in Drogerie zu Bereits am 27. August gegen 11.30 Uhr entwendete eine bislang noch unbekannte Frau aus einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt eine Gesichtscreme der Marke Chanel für 335 Euro. Die Frau ging an der Kasse vorbei, bezahlte die Ware nicht und verließ anschließend das Geschäft. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-210. pol