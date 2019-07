Beim Abbiegen hat es gekracht

Im Einmündungsbereich der Straßen Zollernhof und Tütschengereuther Hauptstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall zwischen einer 60-jährigen Autofahrerin und einem 49-jährigem Motorradfahrer. Die Pkw-Fahrerin bog mit ihrem Ford Focus nach rechts in die Tütschengereuther Straße ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Harley-Davidson-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, dabei wurden der Motorradfahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.