Beim Abbiegen auf die Bundesstraße 22 übersah am Donnerstagmorgen ein 47-jähriger Audi-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.