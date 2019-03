Beim Abbiegen hat es gekracht

Eine leicht verletzte Verkehrsteilnehmerin und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Walsdorf. Beim Abbiegen nach links vom Lerchenweg in die Tütschengereuther Straße übersah ein 57-jähriger Honda-Fahrer eine 29-jährige vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 35 000 Euro. Die 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.