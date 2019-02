Beim Abbiegen hat es gekracht

In der Industriestraße missachtete am Samstagabend eine 33-jährige Audi-Fahrerin die Vorfahrt eines 27-jährigen Renault-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu, an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 Euro.