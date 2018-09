Beim Abbiegen hat es gekracht

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie etwa 10 000 Euro Sachschaden kam es am Montagabend kurz nach 18 Uhr in Breitengüßbach. Offensichtlich zu spät reagierte eine 65-jährige Autofahrerin in der Zückshuter Straße, als eine vorausfahrende Opel-Fahrerin abbremste, um nach links abzubiegen. Die Seniorin fuhr mit ihrem Daihatsu auf das Heck des Opel Agila auf. Die 49-jährige Fahrerin musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.