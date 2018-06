Beim Abbiegen hat es gekracht

Beim Abbiegen von der Kreisstraße BA 27 auf die Autobahn A 73 übersah am Montagabend ein 50-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt einer 66-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der VW noch auf den Peugeot einer 56-Jährigen geschleudert. Der VW-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.