Beim Abbiegen Golf übersehen

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Elektrorollers bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Ebelsbach . Der 84-Jährige war auf der Georg-Schäfer-Straße in Richtung Steinbacher Weg unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den VW Golf einer entgegenkommenden 38-jährigen Autofahrerin, die geradeaus auf der Georg-Schäfer-Straße unterwegs war. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 2500 Euro.