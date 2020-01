Beim Abbiegen Fahrzeug touchiert

Auf der Staatsstraße St 2281 von Poppenlauer nach Maßbach war am Dienstag, gegen 16.40 Uhr, ein 51-Jähriger mit seinem Lkw unterwegs. Als er dort nach links in Richtung Stadtlauringen abbiegen wollte, schätzte er den Seitenabstand zum geparkten Auto eines 43-Jährigen falsch ein und touchierte dieses. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. pol