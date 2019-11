Beim Abbiegen ein Auto übersehen

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 2500 Euro kam es am Freitagmittag. Eine 27-Jährige wollte vom Hammermühlweg nach links in die bevorrechtigte Kulmbacher Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 45-jährige Frau die Kulmbacher Straße und wollte nach links in den Hammermühlweg abbiegen. Dies übersah die Jüngere, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen.