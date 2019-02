Beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Ein Verkehrsunfall mit einem erheblichen Sachschaden ereignete sich am Freitagmittag in der Kaulangerstraße. Eine 94-jährige Kronacherin befuhr mit ihrem Pkw die Gabelsberger Straße in Richtung Kaulangerstraße und wollte dort nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 72-jährigen Stockheimers. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.