Ein 63-jähriger Audi-Fahrer bog am Freitag um 14 Uhr von der Bamberger Straße nach links in die Straße "Am Stadtgraben" ab. Doch dabei nahm er die Kurve zu eng und touchierte deswegen den Opel einer 58-Jährigen, welche die Bamberger Straße überqueren wollte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in der Höhe von etwa 7000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.