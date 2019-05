Mit leichten Verletzungen musste am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung der B 22 zur Kreisstraße stürzte der 57-Jährige. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde die Straßenmeisterei verständigt. Am Kraftrad entstand Schaden von etwa 1000 Euro. pol