Beim Abbiegen Biker übersehen

Aus Richtung Breitengüßbach kommend befuhr am Montag ein 25-jähriger VW-Fahrer die B 4 und wollte nach links auf die A 73 abbiegen. Dabei übersah der VW-Fahrer einen entgegenkommenden 36-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 1200 Euro.