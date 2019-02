Beim Abbiegen anderes Auto übersehen

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Dienstag in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro entstanden. Um 7.50 Uhr fuhr eine 79-jährige Autofahrerin aus Eckental die Forther Hauptstraße aus Richtung Eschenau kommend in Richtung Gräfenberg. Auf Höhe der Einmündung bog sie nach links in die Konrad-Adenauer-Straße ein. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Autofahrer aus Eckental. Der 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. pol