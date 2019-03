Beikost - der erste Brei

Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit der Beikost Ihres Babys zu beginnen? Mit dieser Frage beschäftigen sich viele junge Eltern. Diese haben am Dienstag, 26. März, von 9 bis 11.30 Uhr die Gelegenheit, sich am Amt für Landwirtschaft in Kulmbach unterstützen zu lassen. Mit viel Erfahrung, praktischen Tipps und Tricks stehen Irina Pöhlmann (Diätassistentin) und Edith Wagner (Hauswirtschaftsmeisterin) jungen Eltern mit Rat und Tat zur Seite. Die Expertinnen gehen auf aktuelle Fragen fachkundig ein und zeigen praktisch, was junge Eltern für ihr Baby tun können.

Die Referentinnen stellen geeignete Lebensmittel vor und gehen auch auf die Unterschiede zwischen selbst gekocht und fertig gekauft ein. Außerdem lernen die Teilnehmenden die Signale ihres Babys zu deuten und ob das Baby schon für den ersten Brei bereit ist. So erhalten junge Eltern Sicherheit bei der Ernährungsumstellung. Zu diesem kostenfreien Angebot dürfen die Babys gerne mit dabei sein.

Alle jungen Eltern/Familien mit Kindern von null bis drei Jahren sowie Großeltern, Tagesmütter, Erzieher und Erzieherinnen sind eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind unter www.aelf-ku.bayern.de/ernaehrung/familie möglich. red